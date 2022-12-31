Небитов показал обломки вражеской ракеты, обнаруженной в одном из районов Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небитов обнародовал в Telegram фотографии обломков ракеты, сбитую в Киевской области 31 декабря, передает УНН.
Детали
Части сбитой силами ПВО ракеты обнаружили в лесополосе после сегодняшнего обстрела столичного региона.
"Пострадавших и разрушений нет. Полицейские осматривают место происшествия и документируют преступления рф. Спасибо нашим военным за эффективную работу. В этот день над данным районом военные сбили по меньшей мере 3 ракеты оккупантов", - отметил Небитов.
Он также призвал граждан не пренебрегать сигналом воздушной тревоги.
"Если видите или слышите воздушные объекты сразу сообщайте на спецлинию «102»", - подчеркнул Небитов.
Дополнение
В Киевской области спецгруппы ищут обломки сбитых российских ракет, которые представляют опасность и являются доказательствами агрессии против Украины.