Небитов показал обломки вражеской ракеты, обнаруженной в одном из районов Киевской области

Детали

Части сбитой силами ПВО ракеты обнаружили в лесополосе после сегодняшнего обстрела столичного региона.

"Пострадавших и разрушений нет. Полицейские осматривают место происшествия и документируют преступления рф. Спасибо нашим военным за эффективную работу. В этот день над данным районом военные сбили по меньшей мере 3 ракеты оккупантов", - отметил Небитов.

Он также призвал граждан не пренебрегать сигналом воздушной тревоги.

"Если видите или слышите воздушные объекты сразу сообщайте на спецлинию «102»", - подчеркнул Небитов.

Дополнение

В Киевской области спецгруппы ищут обломки сбитых российских ракет, которые представляют опасность и являются доказательствами агрессии против Украины.