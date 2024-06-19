Новим ректором КПІ ім. Ігоря Сікорського обрано Анатолія Мельниченка
Київ • УНН
Новим ректором КПІ ім. Ігоря Сікорського у другому турі виборів обрано 44-річного проректора з наукової роботи Анатолія Мельниченка.
За підсумками другого туру на виборах ректора Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського переможцем став 44-річний проректор з навчальної роботи Анатолій Мельниченко, повідомляє прес-служба університету, передає УНН.
Деталі
Відбувся другий тур виборів ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського. За результатами виборів ректором обрано Мельниченка Анатолія Анатолійовича. Вітаємо Анатолія Анатолійовича!
Згідно з даними на сайті університету, у голосуванні взяли участь 2318 осіб, або 72,30% від загальної кількості виборців.
Визнано недійсними – 11 бюлетенів, або 0,34% від загальної кількості бюлетенів (0,47% від кількості виданих бюлетенів).
Результати голосування щодо кожного з кандидатів: Жученко Олексій Анатолійович - 945 осіб, або 29,48% від загальної кількості виборців (40,77% від тих, хто взяв участь у голосуванні). Мельниченко Анатолій Анатолійович - 1 256 осіб, або 39,18% від загальної кількості виборців (54,18% від тих, хто взяв участь у голосуванні)
Тим часом, не підтримали жодного з кандидатів - 106 осіб, або 3,31% від загальної кількості виборців (4,57% від тих, хто взяв участь у голосуванні).
Доповнення
Анатолій Мельниченко – проректор з навчальної роботи КПІ, кандидат філософських наук, професор кафедри теорії та практики управління.
Він має 21 рік управлінського досвіду та займався координацією проектів підготовки кадрів для сектору оборони.
Попередник Мельниченка Михайло Згуровський був на посаді ректора 32 роки.
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