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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Новим ректором КПІ ім. Ігоря Сікорського обрано Анатолія Мельниченка

Київ • УНН

 • 27996 перегляди

Новим ректором КПІ ім. Ігоря Сікорського у другому турі виборів обрано 44-річного проректора з наукової роботи Анатолія Мельниченка.

Новим ректором КПІ ім. Ігоря Сікорського обрано Анатолія Мельниченка

За підсумками другого туру на виборах ректора Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського переможцем став 44-річний проректор з навчальної роботи Анатолій Мельниченко, повідомляє прес-служба університету, передає УНН.

Деталі

Відбувся другий тур виборів ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського. За результатами виборів ректором обрано Мельниченка Анатолія Анатолійовича. Вітаємо Анатолія Анатолійовича!

йдеться у повідомленні.

Згідно з даними на сайті університету, у голосуванні взяли участь 2318 осіб, або 72,30% від загальної кількості виборців.

Визнано недійсними – 11 бюлетенів, або 0,34% від загальної кількості бюлетенів (0,47% від кількості виданих бюлетенів).

Результати голосування щодо кожного з кандидатів: Жученко Олексій Анатолійович - 945 осіб, або 29,48% від загальної кількості виборців (40,77% від тих, хто взяв участь у голосуванні). Мельниченко Анатолій Анатолійович - 1 256 осіб, або 39,18% від загальної кількості виборців (54,18% від тих, хто взяв участь у голосуванні)

сказано в повідомленні.

Тим часом, не підтримали жодного з кандидатів - 106 осіб, або 3,31% від загальної кількості виборців (4,57% від тих, хто взяв участь у голосуванні).

Доповнення

Анатолій Мельниченко – проректор з навчальної роботи КПІ, кандидат філософських наук, професор кафедри теорії та практики управління.

Він має 21 рік управлінського досвіду та займався координацією проектів підготовки кадрів для сектору оборони.

Попередник Мельниченка Михайло Згуровський був на посаді ректора 32 роки.

Рекордний випуск: 101 офіцер закінчив Національний університет оборони цього року18.06.24, 16:19 • 14328 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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