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Рекордний випуск: 101 офіцер закінчив Національний університет оборони цього року

Київ • УНН

 • 14328 перегляди

Цього року кількість випускників Національного університету оборони України є рекордною - 101 офіцер, яких з успішним завершенням навчання привітали Президент Зеленський, міністр оборони Умеров та головнокомандувач Сирський.

Рекордний випуск: 101 офіцер закінчив Національний університет оборони цього року

Президент України Володимир Зеленський разом з міністром оборони Рустемом Умєровим та Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським привітали випускників курсу стратегічного та оперативного рівнів підготовки Національного університету оборони України з успішним завершенням навчання. Цьогорічна кількість випускників університету є рекордною - 101 офіцер. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Президента та Міноборони.

Президент вручив випускникам дипломи з відзнакою. Глава держави зазначив, що завдання командирів, які завершили навчання, – збільшити силу й фаховість національної оборони.

Зеленській наголосив, що весь досвід українського захисту в цій війні – армії, солдатів і командирів, бойових підрозділів – необхідно не лише зберігати, а й поширювати, масштабувати на всю систему Сил оборони.

"Хоробрість означає дуже багато на війні. Але хоробрість разом із фаховістю, стійкість разом зі знанням сучасних практик війни, навченість разом із технологічністю – це те, що повинне забезпечити нашу перевагу, українську перевагу", – зазначив він.

Міністр оборони зазначив, що цьогорічна кількість випускників університету є рекордною - 101 офіцер.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх, хто віддав своє життя заради нашої держави та її народу.

Доповнення

За даними Офісу Президента, з початку повномасштабного російського вторгнення вже понад 80 тисяч українців і українок відзначені державними нагородами, 426 воїнів удостоєні звання Героя України, значна частина з них – посмертно.

Завершилась підготовка перших тренерів для вчителів оновленого предмета "Захист України"18.06.24, 09:32 • 11566 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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Міністерство оборони України
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