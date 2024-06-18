Рекордний випуск: 101 офіцер закінчив Національний університет оборони цього року
Київ • УНН
Цього року кількість випускників Національного університету оборони України є рекордною - 101 офіцер, яких з успішним завершенням навчання привітали Президент Зеленський, міністр оборони Умеров та головнокомандувач Сирський.
Президент України Володимир Зеленський разом з міністром оборони Рустемом Умєровим та Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським привітали випускників курсу стратегічного та оперативного рівнів підготовки Національного університету оборони України з успішним завершенням навчання. Цьогорічна кількість випускників університету є рекордною - 101 офіцер. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Президента та Міноборони.
Президент вручив випускникам дипломи з відзнакою. Глава держави зазначив, що завдання командирів, які завершили навчання, – збільшити силу й фаховість національної оборони.
Зеленській наголосив, що весь досвід українського захисту в цій війні – армії, солдатів і командирів, бойових підрозділів – необхідно не лише зберігати, а й поширювати, масштабувати на всю систему Сил оборони.
"Хоробрість означає дуже багато на війні. Але хоробрість разом із фаховістю, стійкість разом зі знанням сучасних практик війни, навченість разом із технологічністю – це те, що повинне забезпечити нашу перевагу, українську перевагу", – зазначив він.
Міністр оборони зазначив, що цьогорічна кількість випускників університету є рекордною - 101 офіцер.
Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх, хто віддав своє життя заради нашої держави та її народу.
Доповнення
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