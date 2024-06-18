Президент Украины Владимир Зеленский вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским поздравили выпускников курса стратегического и оперативного уровней подготовки Национального университета обороны Украины с успешным завершением обучения. Нынешнее количество выпускников университета является рекордным - 101 офицер. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Президента и Минобороны.

Президент вручил выпускникам дипломы с отличием. Глава государства отметил, что задача командиров, завершивших обучение, - увеличить силу и профессионализм национальной обороны.

Зеленский подчеркнул, что весь опыт украинской защиты в этой войне - армии, солдат и командиров, боевых подразделений - необходимо не только сохранять, но и распространять, масштабировать на всю систему Сил обороны.

"Храбрость означает очень много на войне. Но храбрость вместе с профессионализмом, устойчивость вместе со знанием современных практик войны, обученность вместе с технологичностью - это то, что должно обеспечить наше преимущество, украинское преимущество", - отметил он.

Министр обороны отметил, что нынешнее количество выпускников университета является рекордным - 101 офицер.

Присутствующие почтили минутой молчания память всех, кто отдал свою жизнь ради нашего государства и его народа.

Дополнение

По данным Офиса Президента, с начала полномасштабного российского вторжения уже более 80 тысяч украинцев и украинок отмечены государственными наградами, 426 воинов удостоены звания Героя Украины, значительная часть из них - посмертно.

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