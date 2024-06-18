Завершилась подготовка первых тренеров для учителей обновленного предмета "Защита Украины"

81 тренер завершил подготовку и сможет передавать знания и навыки учителям предмета "Защита Украины" в 10-11 классах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Детали

81 отобранный будущий тренер перенимал опыт у представителей АЗОВа, ОСИНТ-агентства "Мольфар", демократической школы "Майбутні" и КMBS. Обучение охватывало темы национальной безопасности и обороны, информационной безопасности, военного управления, а также касалось особенностей работы с учениками 10-11 классов и педагогики.

Отныне после получения сертификата тренеры смогут проводить повышение квалификации учителей.

Планируется, что в июле будет запускаться набор на вторую волну обучения для тренеров из-за большого спроса и важности преподавания "Защиты Украины".

Хотим, чтобы с 1 сентября предмет "Защита Украины" преподавали по-новому. И именно учителя должны стать двигателем этих изменений, поэтому обучение педагогов - важный фокус внимания. Наша цель - сделать так, чтобы в итоге учителя "Защиты Украины" стали вдохновителями для многих молодых граждан: формировали мощную патриотическую позицию, предоставляли знания для сохранения жизни как в мирное время, так и в условиях войны - отметил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Дополнение

Кто может стать тренером/-кой:

учителя предмета "Защита Украины" и смежных предметов;

инструкторы центров гражданской защиты;



демобилизованные защитники и защитницы Украины;



специалисты, которые активно работают с молодежью.



Напомним,

Верховная Рада приняла законопроект о введении начальной общевойсковой подготовки вместо допризывной подготовки, которая будет осуществляться через предмет "Защита Украины" в учебных заведениях.

Для реализации обновления предмета "Защита Украины" в 2023 году правительство выделило 1,74 млрд грн для повышения квалификации учителей этого предмета, а также закупку средств обучения и компьютерного оборудования для учебных кабинетов.