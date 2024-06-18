Завершилась підготовка перших тренерів для вчителів оновленого предмета "Захист України"
Київ • УНН
81 тренер пройшов навчання і буде навчати вчителів предмету "Захист України" в 10-11 класах.
81 тренер звершив підготовку і зможе передавати знання та навички вчителям предмета "Захист України" в 10–11 класах. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Міносвіти.
Деталі
81 відібраний майбутній тренер переймав досвід у представників АЗОВу, ОСІНТ-агенції "Мольфар", демократичної школи "Майбутні" та КMBS. Навчання охоплювало теми національної безпеки та оборони, інформаційної безпеки, військового управління, а також стосувалося особливостей роботи з учнями 10–11 класів та педагогіки.
Відтепер після тримання сертифікату тренери зможуть проводити підвищення кваліфікації вчителів.
Планується, що в липні запускатиметься набір на другу хвилю навчання для тренерів через великий попит та важливість викладання "Захисту України".
Хочемо, щоб з 1 вересня предмет "Захист України" викладали по-новому. І саме вчителі мають стати рушієм цих змін, тому навчання педагогів — важливий фокус уваги. Наша мета — зробити так, щоб у підсумку вчителі "Захисту України" стали натхненниками для багатьох молодих громадян: формували потужну патріотичну позицію, надавали знання для збереження життя як в мирний час, так і в умовах війни
Доповнення
Хто може стати тренером/-кою:
- вчителі предмета «Захист України» та суміжних предметів;
- інструктори центрів цивільного захисту;
- демобілізовані захисники і захисниці України;
- фахівці, які активно працюють з молоддю.
Нагадаємо
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про запровадження початкової загальновійськової підготовки замість допризовної підготовки, яка здійснюватиметься через предмет "Захист України" у навчальних закладах.
Для реалізації оновлення предмета "Захист України" у 2023 році уряд виділив 1,74 млрд грн для підвищення кваліфікації вчителів цього предмета, а також закупівлю засобів навчання та комп’ютерного обладнання для навчальних кабінетів.