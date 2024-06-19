По итогам второго тура на выборах ректора Киевского политехнического института им. Игоря Сикорского победителем стал 44-летний проректор по учебной работе Анатолий Мельниченко, сообщает пресс-служба университета, передает УНН.

Детали

Состоялся второй тур выборов ректора КПИ им. Игоря Сикорского. По результатам выборов ректором избран Мельниченко Анатолий Анатольевич. Поздравляем Анатолия Анатольевича! говорится в сообщении.

Согласно данным на сайте университета, в голосовании приняли участие 2318 человек, или 72,30% от общего количества избирателей.

Признаны недействительными - 11 бюллетеней, или 0,34% от общего количества бюллетеней (0,47% от количества выданных бюллетеней).

Результаты голосования по каждому из кандидатов: Жученко Алексей Анатольевич - 945 человек, или 29,48% от общего количества избирателей (40,77% от тех, кто принял участие в голосовании). Мельниченко Анатолий Анатольевич - 1 256 человек, или 39,18% от общего количества избирателей (54,18% от тех, кто принял участие в голосовании) сказано в сообщении.

Между тем, не поддержали ни одного из кандидатов - 106 человек, или 3,31% от общего количества избирателей (4,57% от тех, кто принял участие в голосовании).

Дополнение

Анатолий Мельниченко - проректор по учебной работе КПИ, кандидат философских наук, профессор кафедры теории и практики управления.

Он имеет 21 год управленческого опыта и занимался координацией проектов подготовки кадров для сектора обороны.

Предшественник Мельниченко Михаил Згуровский был на должности ректора 32 года.

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