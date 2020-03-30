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Новопризначені міністри склали присягу

Новопризначені міністри склали присягу

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. У Верховній Раді України склали присягу два новопризначені міністри – міністр фінансів України Сергій Марченко та міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Так, у сесійній залі під час позачергового засідання склали присягу міністр фінансів України Сергій Марченко та міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Додамо, що у сесійну залу прибув Президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови №3282 про призначення Сергія Марченка міністром фінансів України.

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