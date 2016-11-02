Нового главу патрульної поліції представили у Харкові
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Харкові начальник ГУНП в Харківській області Анатолій Дмитрієв і глава Національної поліції України Хатія Деканоідзе представили нового голову патрульної поліції Харкова. Про це написав А.Дмитрієв на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.
Нової главою харківських "копів" став колишній керівник Управління патрульної поліції Черкас Вадим Лісничук.
"Представили разом з Хатією нового начальника патрульної поліції в місті Харків. Це Вадим Лісничук, колишній керівник Управління патрульної поліції Черкас. Ольга Юскевич буде працювати в апараті Національної поліції, як один з кращих керівників. Хатія зазначила, що новий керівник Управління патрульної поліції в Харкові знає, що таке честь. Він показав, що значить творити, і реально стати поліцейським, якого поважають люди. Я вітаю Вадима. Упевнений, що він зможе продовжити реформування поліції", - написав А.Дмитрієв.