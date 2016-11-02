Нового главу патрульной полиции представили в Харькове
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Харькове начальник ГУНП в Харьковской области Анатолий Дмитриев и глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе представили нового руководителя патрульной полиции Харькова. Об этом написал А.Дмитриев на своей странице в Facebook, сообщает УНН.
Новым главой харьковских "копов" стал бывший руководитель Управления патрульной полиции Черкасс Вадим Лиснычук.
"Представили вместе с Деканоидзе нового начальника патрульной полиции в городе Харьков. Это Вадим Лиснычук, бывший руководитель Управления патрульной полиции Черкасс. Ольга Юскевич будет работать в аппарате Национальной полиции, как один из лучших руководителей. Хатия отметила, что новый руководитель Управления патрульной полиции в Харькове знает, что такое честь. Он показал, что значит созидать и как реально стать полицейским, которого уважают люди. Я поздравляю Вадима. Уверен, что он сможет продолжить реформирование полиции", - написал А.Дмитриев.