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15 марта, 19:03 • 114758 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 165245 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137157 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129679 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112495 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105296 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101313 просмотра

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Нового главу патрульной полиции представили в Харькове

Нового главу патрульной полиции представили в Харькове

Киев • УНН

 • 10245 просмотра

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Харькове начальник ГУНП в Харьковской области Анатолий Дмитриев и глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе представили нового руководителя патрульной полиции Харькова. Об этом написал А.Дмитриев на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

Новым главой харьковских "копов" стал бывший руководитель Управления патрульной полиции Черкасс Вадим Лиснычук.

"Представили вместе с Деканоидзе нового начальника патрульной полиции в городе Харьков. Это Вадим Лиснычук, бывший руководитель Управления патрульной полиции Черкасс. Ольга Юскевич будет работать в аппарате Национальной полиции, как один из лучших руководителей. Хатия отметила, что новый руководитель Управления патрульной полиции в Харькове знает, что такое честь. Он показал, что значит созидать и как реально стать полицейским, которого уважают люди. Я поздравляю Вадима. Уверен, что он сможет продолжить реформирование полиции", - написал А.Дмитриев.

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