Нового главу патрульной полиции представили в Харькове

Новым главой харьковских "копов" стал бывший руководитель Управления патрульной полиции Черкасс Вадим Лиснычук.

"Представили вместе с Деканоидзе нового начальника патрульной полиции в городе Харьков. Это Вадим Лиснычук, бывший руководитель Управления патрульной полиции Черкасс. Ольга Юскевич будет работать в аппарате Национальной полиции, как один из лучших руководителей. Хатия отметила, что новый руководитель Управления патрульной полиции в Харькове знает, что такое честь. Он показал, что значит созидать и как реально стать полицейским, которого уважают люди. Я поздравляю Вадима. Уверен, что он сможет продолжить реформирование полиции", - написал А.Дмитриев.