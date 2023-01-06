Новий рекорд: Конгрес 11 раз не зміг вибрати спікера Палати

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Палата представників Конгресу США сьогодні так і не зуміла обрати спікера. Позаду три дні голосування та 11 спроб. Нового спікера постараються вибрати в п'ятницю.

Сьогодні члени нижньої палати побили рекорд сторічної давності - 1923 року спікер був обраний після дев'яти раундів голосування.

Тепер нинішні вибори спікера – найтриваліші за останні 164 роки. У 1859 році для його обрання знадобилося 44 раунди.

Додамо

Через неможливість обрати спікера 435-місцева Палата представників не може виконувати свої функції: без обраного голови палати не можна офіційно привести до присяги новообраних конгресменів, не кажучи вже про проведення слухань, розгляд законів або ретельний аналіз дій президента Джо Байдена та його адміністрації.