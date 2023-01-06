Новый рекорд: Конгресс 11 раз не смог выбрать спикера Палаты
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Выборы нового спикера Палаты представителей снова завершились безрезультатно. Это новый рекорд в США, когда Конгресс США не может определиться с представителем. Об этом сообщает российская редакция Голоса Америки, передает УНН.
Детали
Палата представителей Конгресса США сегодня так и не сумела избрать спикера. Сзади три дня голосования и 11 попыток. Нового спикера постараются избрать в пятницу.
Сегодня члены нижней палаты побили рекорд старой давности – в 1923 году спикер был избран после девяти раундов голосования.
Теперь нынешние выборы спикера – самые продолжительные за последние 164 года. В 1859 году для его избрания понадобилось 44 раунда.
Добавим
Из-за невозможности избрать спикера 435-местная Палата представителей не может выполнять свои функции: без избранного главы палаты нельзя официально привести к присяге новоизбранных конгрессменов, не говоря уже о проведении слушаний, рассмотрении законов или тщательном анализе действий президента Джо Байдена и его администрации .