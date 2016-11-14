Новий президент Молдови шукатиме балансу між Москвою і Брюсселем – політолог
Київ • УНН
За словами Володимира Фесенка, поки зарано робити висновки на кшталт "все пропало" щодо політики обраного президента Молдови Ігора Додона
КИЇВ. 14 листопапада. УНН. Новообраний президент Молдови Ігор Додон шукатиме балансу інтересів між Москвою та Брюсселем, але не створюючи конфліктну ситуацію з Києвом. Таку думку висловив у коментарі УНН політолог Володимир Фесенко.
"Я спілкувався з молдовськими експертами і вони кажуть, що Додон – це молдовський Трамп. Людина, яка робить іноді суперечливі заяви. Вчора одне, завтра інше, післязавтра третя заява з одного і того ж приводу. Іноді популіст і людина, яка цинічно використовує наявні суспільні настрої. Він, як людина, яка прокламує різні погляди, він же представляє соціалістичну партію, він ближче до Росії безумовно. Проте, я думаю, що передвиборна риторика Додона і його реальна політика будуть відрізнятися", - зазначив експерт.
Він наголосив, що Молдова є парламентською республікою і повноваження президента обмежені. І головне, відзначив політолог, будь-який керівник молдовської держави так чи інакше змушений враховувати реалії.
"А реалії такі, що визнання Криму російським створить величезні проблеми щодо регулювання придністровської проблеми. По-друге, якщо, наприклад, Додон почне рухатись в бік Росії і почне руйнувати всі ті досягнення Молдови, які були у європейській інтеграції, зокрема, безвізовий режим, я думаю, що це призведе до серйозної, глибокої і дуже гострої політичної кризи в Молдові", - сказав він.
В.Фесенко переконаний, що І.Додон переміг насправді не тому, що хотіли "до союзу з Росією чи перемогли проросійські погляди І.Додона, а, на жаль, зовсім інші чинники спрацювали, про що треба пам’ятати українським політикам".
Експерт нагадав про великий корупційний скандал в Молдові, в якому були задіяні політики, були пов’язані з проєвропейськими партіями, призвів фактично до перемоги політиків з іншого табору.
"От в чому проблема. Плюс чинник монопольного молдовського олігарха Плахотнюка. У нас, слава богу, є конкуренція оліргахічна, нема одного олігарха, який маніпулює політикою, а там є. Це ситуативно спрацювало на користь Додона", - уточнив він.
"Проте, якщо він стане президентом, уявимо собі, що він визнає юридично Крим російським. Це безумовно неминуче призведе до серйозного ускладнення україно-молдовських відносин, до серйозної кризи в україно-молдовських відносинах. І що тоді? Молдова не має спільного кордону з Росією. Будь-які економічні зв’язки з Росією мають здійснюватися через Україну. Як тоді буде Молдова працювати. Плюс чинник європейської інтеграції. Молдова зараз суттєво залежить від Європейського Союзу, майже також як і Україна. У деяких питаннях навіть більше. Я вже не кажу про сотні тисяч молдован, які працюють за кордоном. Третина, кажуть, молдовського населення працює за кордоном. Частина в Росії (працює молдован – ред.), але відносна більшість працює в Європейських країнах", - підкреслив експерт.
Тому, на думку В.Фесенка, враховуючи всі наведені чинники, І.Додон змушений вибудовувати таку збалансовану компромісну політику.
"Він буде шукати рівновагу, повний баланс інтересів між Брюсселем і Москвою. Так, рух в бік Москви буде, але так, щоб не створювати конфліктну ситуацію з Києвом, тому що це загрожує величезними проблемами для Молдови. Не ми залежимо від Молдови, а Молдова більше залежить від нас, зокрема, від транзиту через нашу територію, а також від відносин з Європейським Союзом", - зазначив він.
"Тому, я думаю, що на посаді президента Додон буде більш стриманим. Ще раз нагадаю, його повноваження обмежені, вони є набагато меншими, ніж повноваження нашого президента", - резюмував В.Фесенко.
Як повідомляв УНН, голова Партії соціалістів І.Додон виграв вибори президента Молдови, набравши після підрахунку 100% бюлетенів 52,18% голосів.