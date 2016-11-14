Новий президент Молдови шукатиме балансу між Москвою і Брюсселем – політолог

КИЇВ. 14 листопапада. УНН. Новообраний президент Молдови Ігор Додон шукатиме балансу інтересів між Москвою та Брюсселем, але не створюючи конфліктну ситуацію з Києвом. Таку думку висловив у коментарі УНН політолог Володимир Фесенко.

"Я спілкувався з молдовськими експертами і вони кажуть, що Додон – це молдовський Трамп. Людина, яка робить іноді суперечливі заяви. Вчора одне, завтра інше, післязавтра третя заява з одного і того ж приводу. Іноді популіст і людина, яка цинічно використовує наявні суспільні настрої. Він, як людина, яка прокламує різні погляди, він же представляє соціалістичну партію, він ближче до Росії безумовно. Проте, я думаю, що передвиборна риторика Додона і його реальна політика будуть відрізнятися", - зазначив експерт.

Він наголосив, що Молдова є парламентською республікою і повноваження президента обмежені. І головне, відзначив політолог, будь-який керівник молдовської держави так чи інакше змушений враховувати реалії.

"А реалії такі, що визнання Криму російським створить величезні проблеми щодо регулювання придністровської проблеми. По-друге, якщо, наприклад, Додон почне рухатись в бік Росії і почне руйнувати всі ті досягнення Молдови, які були у європейській інтеграції, зокрема, безвізовий режим, я думаю, що це призведе до серйозної, глибокої і дуже гострої політичної кризи в Молдові", - сказав він.

В.Фесенко переконаний, що І.Додон переміг насправді не тому, що хотіли "до союзу з Росією чи перемогли проросійські погляди І.Додона, а, на жаль, зовсім інші чинники спрацювали, про що треба пам’ятати українським політикам".

Експерт нагадав про великий корупційний скандал в Молдові, в якому були задіяні політики, були пов’язані з проєвропейськими партіями, призвів фактично до перемоги політиків з іншого табору.

"От в чому проблема. Плюс чинник монопольного молдовського олігарха Плахотнюка. У нас, слава богу, є конкуренція оліргахічна, нема одного олігарха, який маніпулює політикою, а там є. Це ситуативно спрацювало на користь Додона", - уточнив він.

"Проте, якщо він стане президентом, уявимо собі, що він визнає юридично Крим російським. Це безумовно неминуче призведе до серйозного ускладнення україно-молдовських відносин, до серйозної кризи в україно-молдовських відносинах. І що тоді? Молдова не має спільного кордону з Росією. Будь-які економічні зв’язки з Росією мають здійснюватися через Україну. Як тоді буде Молдова працювати. Плюс чинник європейської інтеграції. Молдова зараз суттєво залежить від Європейського Союзу, майже також як і Україна. У деяких питаннях навіть більше. Я вже не кажу про сотні тисяч молдован, які працюють за кордоном. Третина, кажуть, молдовського населення працює за кордоном. Частина в Росії (працює молдован – ред.), але відносна більшість працює в Європейських країнах", - підкреслив експерт.

Тому, на думку В.Фесенка, враховуючи всі наведені чинники, І.Додон змушений вибудовувати таку збалансовану компромісну політику.

"Він буде шукати рівновагу, повний баланс інтересів між Брюсселем і Москвою. Так, рух в бік Москви буде, але так, щоб не створювати конфліктну ситуацію з Києвом, тому що це загрожує величезними проблемами для Молдови. Не ми залежимо від Молдови, а Молдова більше залежить від нас, зокрема, від транзиту через нашу територію, а також від відносин з Європейським Союзом", - зазначив він.

"Тому, я думаю, що на посаді президента Додон буде більш стриманим. Ще раз нагадаю, його повноваження обмежені, вони є набагато меншими, ніж повноваження нашого президента", - резюмував В.Фесенко.

Як повідомляв УНН, голова Партії соціалістів І.Додон виграв вибори президента Молдови, набравши після підрахунку 100% бюлетенів 52,18% голосів.