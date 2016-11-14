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Новый президент Молдовы будет искать баланс между Москвой и Брюсселем - политолог

Киев • УНН

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По словам Владимира Фесенко, пока рано делать выводы типа "все пропало" о политике избранного президента Молдовы Игоря Додона

КИЕВ. 14 листопапада. УНН. Новоизбранный президент Молдовы Игорь Додон будет искать баланс интересов между Москвой и Брюсселем, но не создавая конфликтную ситуацию с Киевом. Такое мнение высказал в комментарии УНН политолог Владимир Фесенко.

"Я общался с молдавскими экспертами и они говорят, что Додон - это молдавский Трамп. Человек, который делает иногда противоречивые заявления. Вчера одно, завтра другое, послезавтра третье заявление по одному и тому же поводу. Иногда популист и человек, который цинично использует имеющиеся общественные настроения. Он, как человек, который прокламирует разные взгляды, он же представляет социалистическую партию, он ближе к России безусловно. Однако, я думаю, что предвыборная риторика Додона и его реальная политика будут отличаться ", - отметил эксперт.

Он отметил, что Молдова является парламентской республикой и полномочия президента ограничены. И главное, отметил политолог, любой руководитель молдавского государства так или иначе вынужден учитывать реалии.

"А реалии таковы, что признание Крыма российским создаст огромные проблемы по регулированию приднестровской проблемы. Во-вторых, если, например, Додон начнет двигаться в сторону России и начнет разрушать все те достижения Молдовы, которые были в европейской интеграции, в частности, безвизовый режим, я думаю, что это приведет до серьезного, глубокого и очень острого политического кризиса в Молдове ", - сказал он.

В.Фесенко убежден, что И.Додон победил на самом деле не потому, что хотели " до союзу с Россией или победили пророссийские взгляды И.Додона, а, к сожалению, совсем другие факторы сработали, о чем надо помнить украинским политикам".

Эксперт напомнил о крупном коррупционном скандале в Молдове, в котором были задействованы политики, что были связаны с проевропейскими партиями, привел фактически к победе политиков из другого лагеря.

"Вот в чем проблема. Плюс фактор монопольного молдавского олигарха Плахотнюка. У нас, слава богу, есть конкуренция олиргахичная; нет одного олигарха, который манипулирует политикой, а там есть. Это ситуативно сработало в пользу Додона", - уточнил он.

"Однако, если он станет президентом, представим себе, что он признает юридически Крым российским. Это безусловно неизбежно приведет к серьезному осложнению украино-молдавских отношений, к серьезному кризису в украино-молдавских отношениях. И что тогда? Молдова не имет общей границы с Россией . Любые экономические связи с Россией должны осуществляться через Украину. Как тогда будет Молдова работать. Плюс фактор европейской интеграции. Молдова сейчас существенно зависит от Европейского Союза, почти также как и Украина. В некоторых вопросах даже больше. Я уже не говорю о сотнях тысяч молдаван, работающих за рубежом. Треть, говорят, молдавского населения работает за рубежом. Часть в России (работает молдаван - ред.), но относительное большинство работает в Европейских странах ", - подчеркнул эксперт.

Поэтому, по мнению В.Фесенко, учитывая все приведенные факторы, И.Додон вынужден выстраивать такую ​​сбалансированную компромиссную политику.

"Он будет искать равновесие, полный баланс интересов между Брюсселем и Москвой. Так, движение в сторону Москвы будет, но так, чтобы не создавать конфликтную ситуацию с Киевом, так как это чревато огромными проблемами для Молдовы. Не мы зависим от Молдовы, а Молдова больше зависит от нас, в частности, от транзита через нашу территорию, а также от отношений с Европейским Союзом ", - отметил он.

"Поэтому, я думаю, что на посту президента Додон будет более сдержанным. Еще раз напомню, его полномочия ограничены, они намного меньше, чем полномочия нашего президента", - резюмировал В.Фесенко.

Как сообщал УНН, председатель Партии социалистов И.Додон выиграл выборы президента Молдовы, набрав после подсчета 100% бюллетеней 52,18% голосов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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