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Новий препарат від лейкемії: у Китаї стартують клінічні випробування

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Дослідники з провінції Аньхой отримали дозвіл на проведення клінічних випробувань нового препарату від лейкемії, передає УНН з посиланням на Xinhua.

Відзначається, що новий препарат HYML-122 був схвалений Китайським національним управлінням з контролю за обігом лікарських засобів. На розробку препарату пішло 4 роки.

За даними дослідників, препарат призначений для лікування пацієнтів з гострим мієлоїдний лейкоз (злоякісне захворювання системи крові з високим показником смертності).

Також повідомляється, що експерименти над тваринами показали ефективність HYML-122.

“Якщо клінічні тести виявляться успішними, препарат може допомогти пацієнтам навіть на пізніх стадіях захворювання”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в США схвалили перше генетичне лікування дитячої лейкемії.

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