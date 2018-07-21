Новий препарат від лейкемії: у Китаї стартують клінічні випробування
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Дослідники з провінції Аньхой отримали дозвіл на проведення клінічних випробувань нового препарату від лейкемії, передає УНН з посиланням на Xinhua.
Відзначається, що новий препарат HYML-122 був схвалений Китайським національним управлінням з контролю за обігом лікарських засобів. На розробку препарату пішло 4 роки.
За даними дослідників, препарат призначений для лікування пацієнтів з гострим мієлоїдний лейкоз (злоякісне захворювання системи крові з високим показником смертності).
Також повідомляється, що експерименти над тваринами показали ефективність HYML-122.
“Якщо клінічні тести виявляться успішними, препарат може допомогти пацієнтам навіть на пізніх стадіях захворювання”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше в США схвалили перше генетичне лікування дитячої лейкемії.