Новый препарат от лейкемии: в Китае стартуют клинические испытания
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Исследователи из провинции Аньхой получили разрешение на проведение клинических испытаний нового препарата от лейкемии, передает УНН со ссылкой на Xinhua.
Отмечается, что новый препарат HYML-122 был одобрен Китайским национальным управлением по контролю за оборотом лекарственных средств. На разработку препарата ушло 4 года.
По данным исследователей, препарат предназначен для лечения пациентов с острым миелоидным лейкозом (злокачественное заболевание системы крови с высоким показателем смертности).
Также сообщается, что эксперименты над животными показали эффективность HYML-122.
“Если клинические тесты окажутся успешными, препарат может помочь пациентам даже на поздних стадиях заболевания”, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в США одобрили первое генетическое лечения детской лейкемии.