Новий міністр фінансів: що відомо з декларації Марченка
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Новий міністр фінансів України Сергій Марченко має у спільній власності квартиру в Києві вартістю майже 1 млн грн та автомобіль вартістю понад 1,4 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані його декларації, як кандидата на посаду голови Мінфіну.
Так, за даними декларації, Марченко має дружину, дочку та сина. Володіє разом із дочкою квартирою у Києві вартістю 960 тис. грн, ще однією квартирою у столиці володіє дружина. Також міністр задекларував авто Audi A6 вартістю понад 1,4 млн грн.
За місцем роботи Марченко отримав 238,7 тис. грн, також отримав пенсію у 38,6 тис. грн. Дружина має готівкою 10 тис. доларів.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови №3282 про призначення Сергія Марченка міністром фінансів України.