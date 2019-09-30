Новий генсек Ради Європи незабаром відвідає Україну – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Новообраний Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич незабаром відвідає Україну. Про це повідомив народний депутат, член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко в Facebook, передає УНН.
"Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич скоро відвідає Україну. На засіданні Бюро ПАРЄ нова генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич пообіцяла, що її перший візит буде до Грузії, а другий – в Україну", - написав нардеп.
Він також нагадав, що Пейчинович-Бурич зараз приступає до своїх обов'язків після відходу Турбйорна Ягланда, "який зробив дуже багато для повернення Росії в ПАРЄ без санкцій".
Як повідомляв УНН, у Страсбурзі 30 вересня відкривається осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.
Але, як стало відомо 21 вересня, українська делегація прийняла рішення не їхати на найближчу сесію Парламентської асамблеї Ради Європи. Пізніше в парламенті повідомили, що частина членів української делегації все ж планує відвідати найближчу сесію ПАРЄ.
Також варто нагадати, що 26 червня ПАРЄ повернула повноваження делегації РФ у повному обсязі.