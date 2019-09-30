Новый генсек Совета Европы вскоре посетит Украину – нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Новоизбранный Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич вскоре посетит Украину. Об этом сообщил народный депутат, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко в Facebook, передает УНН.
"Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич скоро посетит Украину. На заседании Бюро ПАСЕ новая генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич пообещала, что ее первый визит будет в Грузию, а второй – в Украину", - написал нардеп.
Он также напомнил, что Пейчинович-Бурич сейчас приступает к своим обязанностям после ухода Турбйорна Ягланда, "который сделал очень много для возвращения России в ПАСЕ без санкций".
Как сообщал УНН, в Страсбурге 30 сентября открывается осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Но, как стало известно 21 сентября, украинская делегация приняла решение не ехать на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы. Позже в парламенте сообщили, что часть членов украинской делегации все же планирует посетить ближайшую сессию ПАСЕ.
Также стоит напомнить, что 26 июня ПАСЕ вернула полномочия делегации РФ в полном объеме.