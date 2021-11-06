Новим генеральним секретарем губернаторства Ватикан стане жінка

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53-річна римлянка сестра Рафаела Петріні з 2005 року служить у Конгрегації євангелізації народів, що опікується місіонерською діяльністю, вона є професоркою Папського університету Святого Фоми Аквінського.

Відомо, що жінка вперше обійняла таку високу посаду призначену Папою Римським.

Нагадаємо

Папа Римський Франциск може відректися від престолу за станом здоров'я.