Новим генеральним секретарем губернаторства Ватикан стане жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Папа Римський Франциск призначив монахиню Рафаелу Петріні, яка є членом Згромадження францисканських сестер Євхаристії новим генеральним секретарем губернаторства Ватикан. Про це повідомляє УНН з посиланням на Vatican News.
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53-річна римлянка сестра Рафаела Петріні з 2005 року служить у Конгрегації євангелізації народів, що опікується місіонерською діяльністю, вона є професоркою Папського університету Святого Фоми Аквінського.
Відомо, що жінка вперше обійняла таку високу посаду призначену Папою Римським.
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