Новым генеральным секретарем губернаторства Ватикан станет женщина

Детали

53-Летняя римлянка сестра Рафаэла Петрини с 2005 года служит в Конгрегации евангелизации народов, занимается миссионерской деятельностью, она есть професоркой Папского университета Святого Фомы Аквинского.

Известно, что женщина впервые заняла такую высокую должность назначенную Папой Римским.

Напомним

Папа Римский Франциск может отречься от престола по состоянию здоровья.