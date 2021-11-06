Новым генеральным секретарем губернаторства Ватикан станет женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Папа Римский Франциск назначил монахиню Рафаэлу Петрини, которая является членом Конгрегации францисканских сестер Евхаристии новым генеральным секретарем губернаторства Ватикан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Vatican News.
Детали
53-Летняя римлянка сестра Рафаэла Петрини с 2005 года служит в Конгрегации евангелизации народов, занимается миссионерской деятельностью, она есть професоркой Папского университета Святого Фомы Аквинского.
Известно, что женщина впервые заняла такую высокую должность назначенную Папой Римским.
Напомним
Папа Римский Франциск может отречься от престола по состоянию здоровья.