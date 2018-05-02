Нові спалахи АЧС зафіксовано на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У Донецькій області ветеринари зафіксували новий випадок африканської чуми свиней. Про це йдеться в повідомленні Держпродспоживслужби, передає УНН.
Зазначається, що на території мисливських угідь військово-цивільної адміністрації селища Зайцеве Бахмутського району було виявлено два трупи диких кабанів.
За результатами лабораторного дослідження проб біоматеріалу в державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи встановлено діагноз АЧС.
"В осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС" — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, через загрозу АЧС селянам можуть заборонити продавати домашнє м’ясо. Що з цього приводу думають експерти та учасники рику читайте у матеріалі УНН “Що Європі — добре, то нашому селянину — погано”.