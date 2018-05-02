Новые вспышки АЧС зафиксированы в Донецкой области

Отмечается, что на территории охотничьих угодий военно-гражданской администрации поселка Зайцево Бахмутского района было обнаружено два трупа диких кабанов.

По результатам лабораторного исследования проб биоматериала в государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе установлен диагноз АЧС.

"В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за угрозы АЧС селянам могут запретить продавать домашнее мясо. Что по этому поводу думают эксперты и участники рыка читайте в материале УНН "Что Европе - хорошо, то нашему селянину - плохо".