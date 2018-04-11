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Нові спалахи АЧС зафіксовані у двох областях України

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Чергові випадки африканської чуми свиней (АЧС) зафіксовані у Миколаївській та Черкаській областях. Про це повідомила прес-служба Держпродспоживслужби, передає УНН.

Відзначається, що 5 квітня у Миколаївській області (Новоодеський район) на сміттєзвалищі між селом Себино та селом Піски було виявлено труп дикого кабана.

А 6 квітня у Черкаській області ( село Ташлик Смілянського району) в особистому підсобному господарстві було зареєстроване захворювання та загибель свині.

При дослідженні відібраних проб біоматеріалу було встановлено діагноз АЧС.

Нагадаємо, через загрозу АЧС селянам можуть заборонити продавати домашнє м’ясо. Що з цього приводу думають експерти та учасники рику читайте у матеріалі УНН “Що Європі — добре, то нашому селянину — погано” за посиланням.

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