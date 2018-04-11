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Новые вспышки АЧС зафиксированы в двух областях Украины

Новые вспышки АЧС зафиксированы в двух областях Украины

Киев  •  УНН

 • 16604 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Очередные случаи африканской чумы свиней (АЧС) зафиксированы в Николаевской и Черкасской областях. Об этом сообщила пресс-служба Госпродпотребслужбы, передает УНН.

Отмечается, что 5 апреля в Николаевской области (Николаевский район) на свалке между селом Себино и селом Пески был обнаружен труп дикого кабана.

А 6 апреля в Черкасской области (село Ташлык Смелянского района) в личном подсобном хозяйстве было зарегистрировано заболевание и гибель свиньи.

При исследовании отобранных проб биоматериала был установлен диагноз АЧС.

Напомним, из-за угрозы АЧС жителям сел могут запретить продавать домашнее мясо. Что по этому поводу думают эксперты и участники рыка читайте в материале УНН "Что Европе - хорошо, то нашему жителю села - плохо" по ссылке.

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