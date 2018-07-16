"Новачок" з Еймсбері був у флаконі парфумів - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. За словами брата Чарльза Роулі, який отруївся 30 червня, в британському місті Еймсбері, потерпілий підняв з землі тільки флакончик парфумів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
На даний момент немає ніякої заяви поліції з цього питання.
Понад 400 речових доказів були зібрані британської поліцією в Еймсбері в рамках розслідування отруєння речовиною "Новачок".
Нагадаємо, в Еймсбері в кінці червня були виявлені двоє людей з ознаками отруєння. Жінка померла 8 липня, чоловік живий. Передбачається, що вони могли постраждати від того ж нервово-паралітичного речовини, яким раніше були отруєні колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка.
Вчені перевіряють, отруїлися жінка і чоловік в Еймсбері однієї і тієї ж групою "Новачка", якій отруїлися Скрипалі.