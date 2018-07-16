"Новичок" из Эймсбери был во флаконе духов - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. По словам брата Чарльза Роули, который отравился 30 июня, в британском городе Эймсбери, пострадавший поднял с земли только флакончик духов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
На данный момент нет никакого заявления полиции по этому вопросу.
Более 400 вещественных доказательств были собраны британской полицией в Эймсбери в рамках расследования отравления веществом "Новичок".
Напомним, в Эймсбери в конце июня были обнаружены двое людей с признаками отравления. Женщина скончалась 8 июля, мужчина жив. Предполагается, что они могли пострадать от того же нервно-паралитического вещества, которым ранее были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.
Ученые проверяют, отравились ли женщина и мужчина в Эймсбери одной и той же группой "Новичка", которой отравились Скрипали.