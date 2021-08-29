Новачок УПЛ завдав нищівної поразки ФК "Десна"

Деталі

Боротьби у матчі не вийшло. Ще до перерви гості із Рівного забили чотири м'ячі без відповіді, а після відпочинку втримали свої ворота "на замку" – 0:4. Голами у переможців відзначилися Немчанінов, Пасіч, Сергійчук та Клоц.

Зазначимо, що за часи Незалежності команди до цього моменту провели між собою 8 ігор (перша з яких відбулася ще 20 квітня 1992 року). Чотири з них закінчилися перемогою "Десни", одна – нічиєю, а три – поразками сіверян. Різниця м’ячів 13:12 на користь деснянців.

Доповнення

"Десна" із 12 очками йде 4-ю, а "Верес" набрав 8 пунктів – 7-ма сходинка.