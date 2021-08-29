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Новичок УПЛ нанес поражение ФК "Десна"

Новичок УПЛ нанес поражение ФК "Десна"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Шестой тур Всеукраинских соревнований по футболу среди клубов Украинской Премьер-лиги сезона 2021/2022 годов продолжился противостоянием между "Десной" и "Вересом", сообщает корреспондент УНН.

Детали

Борьбы в матче не получилось. Еще до перерыва гости из Ровно забили четыре безответных мяча, а после отдыха удержали свои ворота "на замке" - 0:4. Голами у победителей отметились Немчанинов, Пасич, Сергийчук и Клоц.

Отметим, что за время Независимости команды до этого момента провели между собой 8 игр (первая из которых состоялась еще 20 апреля 1992 года). Четыре из них закончились победой "Десны", одна - ничьей, а три - поражениями северян. Разница мячей 13:12 в пользу деснянцев.

Дополнение

"Десна" с 12 очками идет 4-й, а "Верес" набрал 8 пунктов - 7-я ступень.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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