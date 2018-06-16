Новачок УПЛ підсилився екс-гравцем "Слована" Люлькою
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. За місяць до старту чемпіонату чернігівська “Десна” підписала третього новачка, яким став універсальний захисник Сергій Люлька, інформує прес-служба команди, передає УНН.
Контракт з клубом розрахований терміном на два роки. В Чернігові Люлька буде виступати під номером 27.
“Так, дійсно, варіантів було багато, в тому числі із-за кордону та клубів УПЛ. Але врахувавши всі за та проти, я віддав перевагу саме „Десні“. Мені подобається даний клуб, подобаються завдання, які стоять перед командою. Футбольний світ тісний, знаю багатьох гравців, знаю, що в команді чудовий колектив, тому впевнений, що зробив правильний вибір”, — зізнався оборонець.
Зазначимо, що у 2008 року 28-річний спортсмен дебютував в іграх за “Динамо-2”. Станом на кінець 2010 року за “Динамо-2” у першій лізі провів 52 матчі. В сезоні 2007–2008 також виступав у першості дублерів, за дубль “Динамо” зіграв 6 матчів.
Додамо, що 1 липня 2012 року Люлька вирушив до чеського клубу “Слована”, який підписав з “Динамо” домовленість про річну оренду футболіста. З 2013 по 2015 рік грав на умовах оренди за “Говерлу”. 12 січня 2016 року стало відомо, що Сергій повернувся до ліберецького “Слована”, з яким підписав угоду на 2,5 роки, але вже влітку того ж року залишив команду. У липні 2016 року став гравцем одеського “Чорноморця”, провів минулий сезон в статусі капітана команди.