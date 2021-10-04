Новачок Суперліги завдяки 46 очкам американця обіграв "Київ-Баскет"

Деталі

Перед четвертою чвертю підопічні Артема Сліпенчука поступалися у рахунку — 14. Однак господарі спромоглися відігратися, а у додатковий час вирвати звитягу — 88:85.

У цьому матчі рекордну результативність поточного сезону продемонстрував Закарі Коупленд, який набрав 46 очок.

Статистика усіх гравців матчу:

“Кривбас”: Коренюк 16 + 7 підбирань, Коупленд 46, Артамонов 2 + 7 передач, Поповіч 7, Полайт Дж 4 + 11 підбирань — старт, Бондарчук 0, Старцев 0, Фролов 0, Латковіч 7 + 9 підбирань, Мотлі 6.

“Київ-Баскет”: Томсон 15 + 6 підбирань, Вудсон 16 + 5 підбирань, Войналович 7, Вашингтон 3, Скапінцев 4 — старт, Кеффі 7 + 5 передач, Гаррет Дж 12 + 8 підбирань, Анікієнко11 + 6 підбирань, Тиртишник 0, Ковальов 10.

Контекст

“Будівельник” здобув другий виграш на старті Суперліги.