Нова Зеландія повідомила про першу смерть від вакцини Pfizer COVID-19

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Інформацію оприлюднило міністерство охорони здоров’я після огляду незалежної ради з моніторингу безпеки вакцини від COVID-19 щодо смерті жінки після вакцинації.

Правління вважає, що смерть жінки сталася внаслідок міокардиту, який, як відомо, є рідкісним побічним ефектом вакцини від COVID-19 Pfizer. Міокардит — це запалення серцевого м’яза, яке може обмежувати здатність органу перекачувати кров і може спричинити зміну ритмів серцебиття.

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“Це перший випадок у Новій Зеландії, де смерть протягом кількох днів після вакцинації була пов’язана з вакциною від COVID-19 Pfizer”, — йдеться у повідомленні.

Поки що вакцини Pfizer/BioNTech, Janssen та AstraZeneca були тимчасово схвалені владою Нової Зеландії. Однак вакцина Pfizer - єдина вакцина, схвалена для розповсюдження серед населення.

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Нова Зеландія бореться зі спалахом дельта-варіанта COVID-19 після майже півроку відсутності вірусів.

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