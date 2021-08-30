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Актуальное
Новая Зеландия сообщила о первой смерти от вакцины Pfizer COVID-19

Новая Зеландия сообщила о первой смерти от вакцины Pfizer COVID-19

Киев  •  УНН

 • 27734 просмотра

КИЕВ, 30 августа. УНН. Власти Новой Зеландии сообщила, что в стране впервые зарегистрировали смерть от вакцины против COVID -19 Pfizer. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Информацию обнародовало министерство здравоохранения после осмотра независимого совета по мониторингу безопасности вакцины от COVID-19 по смерти женщины после вакцинации.

Правление считает, что смерть женщины произошла вследствие миокардита, который, как известно, является редким побочным эффектом вакцины от COVID-19 Pfizer. Миокардит — воспаление сердечной мышцы, которое может ограничивать способность органа перекачивать кровь и может привести к изменению ритмов сердцебиения.

Цитата

“Это первый случай в Новой Зеландии, где смерть в течение нескольких дней после вакцинации была связана с вакциной от COVID-19 Pfizer”, — говорится в сообщении.

Пока вакцины Pfizer / BioNTech, Janssen и AstraZeneca были временно одобрены властями Новой Зеландии. Однако вакцина Pfizer — единственная вакцина, одобренная для распространения среди населения.

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Новая Зеландия борется со вспышкой дельта-варианта COVID-19 после почти полгода отсутствии вирусов.

Напомним

В Винницкой области зафиксировали смерть 47-летнего мужчины, которому несколькими часами ранее сделали прививки вакциной Comirnaty / Pfizer-BioNTech. Медики назвали предварительную причину смерти мужчины.

Компания-производитель вакцины от коронавируса Pfizer / BioNTech прокомментировала смерть украинском.

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