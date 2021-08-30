В Винницкой области зафиксировали смерть 47-летнего мужчины, которому несколькими часами ранее сделали прививки вакциной Comirnaty / Pfizer-BioNTech. Медики назвали предварительную причину смерти мужчины.
Новая Зеландия сообщила о первой смерти от вакцины Pfizer COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ, 30 августа. УНН. Власти Новой Зеландии сообщила, что в стране впервые зарегистрировали смерть от вакцины против COVID -19 Pfizer. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Информацию обнародовало министерство здравоохранения после осмотра независимого совета по мониторингу безопасности вакцины от COVID-19 по смерти женщины после вакцинации.
Правление считает, что смерть женщины произошла вследствие миокардита, который, как известно, является редким побочным эффектом вакцины от COVID-19 Pfizer. Миокардит — воспаление сердечной мышцы, которое может ограничивать способность органа перекачивать кровь и может привести к изменению ритмов сердцебиения.
Цитата
“Это первый случай в Новой Зеландии, где смерть в течение нескольких дней после вакцинации была связана с вакциной от COVID-19 Pfizer”, — говорится в сообщении.
Пока вакцины Pfizer / BioNTech, Janssen и AstraZeneca были временно одобрены властями Новой Зеландии. Однако вакцина Pfizer — единственная вакцина, одобренная для распространения среди населения.
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Новая Зеландия борется со вспышкой дельта-варианта COVID-19 после почти полгода отсутствии вирусов.
Напомним