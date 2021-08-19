Короновірус повернувся до Нової Зеландія: відкриття кордонів доведеться відкласти

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Влада пов’язує розповсюдження вірусу у країні з поверненням людини, яка летіла одним з репатріаційних рейсів з Сіднею 7 серпня, про це повідомила прем’єр-міністр Джасінда Ардерн.

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“Це важлива подія. Це означає, що тепер ми можемо точно знати, як і коли вірус проник в країну”, — заявила Ардерн на прес-конференції.

У вівторок у країні була оголошена екстрена триденна ізоляція, що була пов’язана з першим виявленим випадком захворювання за останні півроку.

З березня 2020 року кордони Нової Зеландії були закриті. Проте прем’єр-міністр оголосила про плани поступового їхнього відкриття в цьому місяці через тиск з боку підприємств і державного сектора. Та наразі нові випадки захворювання можуть відкласти реалізацію цих планів і викликати занепокоєння в країні, яка з усіх сил намагається вакцинувати своє населення.

Проте незважаючи на зусилля, які докладає влада для прискорення вакцинації, тільки близько 23% з 5 мільйонів людей були повністю вакциновані, що є найнижчим показником серед 38 членів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Додамо

Крім деяких протестів проти ізоляції, громадяни країни в основному дотримувалися правил і залишалися вдома. Уряд попередив, що невиконання цього призведе до хаосу, як це було в сусідній Австралії.

За статистикою ВОЗ — у Новій Зеландії зафіксували 2 580 випадків хвороби, жертвами стали 26 осіб.