Короновирус вернулся в Новую Зеландия: открытие границ придется отложить
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В четверг было зарегистрировано 11 новых случаев коронавируса штамма Дельта. Таким образом за последние 24 часа число случаев коронавируса в Новой Зеландии увеличилось втрое. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
Детали
Власти связывают распространение вируса в стране с возвращением человека, которая летела одним из репатриационных рейсов из Сиднея 7 августа, об этом сообщила премьер-министр Джасинда Ардерн.
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“Это важное событие. Это означает, что теперь мы можем точно знать, как и когда вирус проник в страну”, — заявила Ардерн на пресс-конференции.
Во вторник в стране была объявлена экстренная трехдневная изоляция, которая была связана с первым выявленным случаем заболевания за последние полгода.
С марта 2020 года границы Новой Зеландии были закрыты. Однако премьер-министр объявила о планах постепенного их открытия в этом месяце из-за давления со стороны предприятий и государственного сектора. Но пока новые случаи заболевания могут отложить реализацию этих планов и вызвать беспокойство в стране, которая изо всех сил пытается вакцинировать свое население.
Однако, несмотря на усилия, которые прилагает власть для ускорения вакцинации, только около 23% из 5 миллионов человек были полностью вакцинированы, что является самым низким показателем среди 38 членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Добавим
Кроме некоторых протестов против изоляции, граждане страны в основном придерживались правил и оставались дома. Правительство предупредил, что невыполнение этого приведет к хаосу, как это было в соседней Австралии.
По статистике ВОЗ — в Новой Зеландии зафиксировали 2580 случаев болезни, жертвами стали 26 человек.