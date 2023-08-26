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Нова Зеландія надала дозвіл на проживання для власників "спеціальної української візи"

Нова Зеландія надала дозвіл на проживання для власників "спеціальної української візи"

Київ • УНН

 • 1227733 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Нова Зеландія надасть дозвіл на проживання українським біженцям, які прибули за спеціальною візою, оголошеною минулого року. Про це пише Bloomberg, посилаючись на рішення уряду, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що власники спеціальної української візи, яку можна отримати до 15 березня 2024 року, зможуть подати заявку на проживання в Новій Зеландії.

Уряд повідомив, що було видано близько 1510 українських віз, і в Новій Зеландії проживають близько 340 українських біженців. Уряд припинить приймати заявки після 15 березня 2024 року.

Цитата

«Багато з тих, хто шукав безпеки тут, у Новій Зеландії, ніколи б не сподівалися залишитися тут надовго, але оскільки війна триває, ми маємо гуманітарне зобов’язання забезпечити їм певність», — сказав у заяві Ендрю Літтл, міністр імміграції Нової Зеландії .

Ті, хто бажає отримати дозвіл на проживання, повинні будуть надати медичну довідку, перевірити характер і відповідати вимогам щодо ідентифікації, на додаток до сплати збору за заяву в розмірі 1200 новозеландських доларів (708 доларів США).

Контекст

У лютому 2023 року Нова Зеландія оголосила про продовження "спеціальної української візи" ще на рік. Власники спеціальної візи в Україну також мають доступ до державної охорони здоров'я та їхні діти можуть відвідувати школу як домашні учні, а дорослі можуть відвідувати безкоштовні уроки англійської мови в країні.

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