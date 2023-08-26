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Новая Зеландия предоставила вид на жительство для владельцев "специальной украинской визы"

Новая Зеландия предоставила вид на жительство для владельцев "специальной украинской визы"

Киев • УНН

 • 1227732 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Новая Зеландия предоставит вид на жительство украинским беженцам, прибывшим по специальной визе, объявленной в прошлом году. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на решение правительства, передает УНН.

Детали

Отмечается, что владельцы специальной украинской визы, которую можно получить до 15 марта 2024 года, смогут подать заявку на проживание в Новой Зеландии.

Правительство сообщило, что было выдано около 1510 украинских виз, и в Новой Зеландии проживают около 340 украинских беженцев. Правительство прекратит принимать заявки после 15 марта 2024 года.

Цитата

«Многие из тех, кто искал безопасности здесь, в Новой Зеландии, никогда бы не надеялись остаться здесь надолго, но поскольку война продолжается, мы имеем гуманитарное обязательство обеспечить им определенность», — сказал в заявлении Эндрю Литтл, министр иммиграции Новой Зеландии.

Те, кто желает получить вид на жительство, должны будут предоставить медицинскую справку, проверить характер и соответствовать требованиям по идентификации, в дополнение к уплате сбора за заявление в размере 1200 новозеландских долларов (708 долларов США).

Контекст

В феврале 2023 года Новая Зеландия объявила о продлении "специальной украинской визы" еще на год. Владельцы специальной визы в Украину также имеют доступ к государственному здравоохранению, и их дети могут посещать школу как домашние ученики, а взрослые могут посещать бесплатные уроки английского языка в стране.

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