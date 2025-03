Нова тривога в штаб-квартирі Time Warner: повідомлення було помилковим

Співробітник поліції підтвердив, що тривога скасована. В даний час торговий центр працює в звичайному режимі. У будівлі все ще залишаються близько 30 поліцейських, а також співробітники служби пожежної охорони. Більшість з них знаходяться біля магазину Williams Sonoma. Поруч з центром на площі припарковані приблизно 12 поліцейських машин.

У Twitter поліцейського управління міста також повідомляється, що правоохоронці не виявили в центрі нічого, що становить небезпеку.

У середу в усій будівлі також оголошували евакуацію у зв’язку з тим, що в нього надійшла посилка з саморобним вибуховим пристроєм. Пакет призначався колишньому директору ЦРУ Джону Бреннану, який після відходу з держслужби нерідко виступає в ефірі CNN, а також працює коментатором в телекомпаніях NBC і MSNBC.

The report of a suspicious package at the Time Warner Building has been investigated by NYPD officers and has been deemed SAFE, no hazardous items found.

— NYPD NEWS (@NYPDnews) 26 жовтня 2018 р.