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Нова тривога в штаб-квартирі Time Warner: повідомлення було помилковим

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Поліція визнала помилковою оголошену в четвер нову тривогу на Манхеттені в торговому центрі в будівлі штаб-квартири корпорації Time Warner, де розташовується редакція телеканалу CNN, інформує УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.

Співробітник поліції підтвердив, що тривога скасована. В даний час торговий центр працює в звичайному режимі. У будівлі все ще залишаються близько 30 поліцейських, а також співробітники служби пожежної охорони. Більшість з них знаходяться біля магазину Williams Sonoma. Поруч з центром на площі припарковані приблизно 12 поліцейських машин.

У Twitter поліцейського управління міста також повідомляється, що правоохоронці не виявили в центрі нічого, що становить небезпеку.

У середу в усій будівлі також оголошували евакуацію у зв’язку з тим, що в нього надійшла посилка з саморобним вибуховим пристроєм. Пакет призначався колишньому директору ЦРУ Джону Бреннану, який після відходу з держслужби нерідко виступає в ефірі CNN, а також працює коментатором в телекомпаніях NBC і MSNBC.

The report of a suspicious package at the Time Warner Building has been investigated by NYPD officers and has been deemed SAFE, no hazardous items found.

— NYPD NEWS (@NYPDnews) 26 жовтня 2018 р.

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