Новая тревога в штаб-квартире Time Warner: сообщение было ложным

Сотрудник полиции подтвердил, что тревога отменена. В настоящее время торговый центр работает в обычном режиме. В здании все еще остаются около 30 полицейских, а также сотрудники службы пожарной охраны. Большинство из них находятся около магазина Williams Sonoma. Рядом с центром на площади припаркованны примерно 12 полицейских машин.

В Twitter полицейского управления города также сообщается, что стражи порядка не обнаружили в центре ничего, представляющего опасность.

В среду во всем здании также объявляли эвакуацию в связи с тем, что в него поступила посылка с самодельным взрывным устройством. Пакет предназначался бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, который после ухода с госслужбы нередко выступает в эфире CNN, а также работает комментатором в телекомпаниях NBC и MSNBC.

The report of a suspicious package at the Time Warner Building has been investigated by NYPD officers and has been deemed SAFE, no hazardous items found.

— NYPD NEWS (@NYPDnews) 26 октября 2018