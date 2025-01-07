У Криму зафіксували понад тисячу справ про "дискредитацію" армії рф
Київ • УНН
В окупованому Криму зафіксовано 1126 судових справ за "дискредитацію" російської армії. У 993 випадках вже накладено штрафи, ще 42 справи перебувають на розгляді.
У Криму зафіксували 1126 судових матеріалів за статтею про "дискредитацію" армії рф. Про це повідомляє представництво Президента України в АРК, пише УНН з посиланням на Крим. Реалії.
Деталі
Повідомляється, що 1126 судових справ, у 993 випадках було ухвалено постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу або приєднано до іншої справи за іншою статтею та ухвалено сукупне рішення.
42 судові справи ще розглядаються.
Довідково
Від початку повномасштабного вторгнення в рф і на окупованих нею територіях запровадили статтю про "дискредитацію" російської армії. Переслідуванню піддаються особи, які займаються поширенням інформації про російсько-українську війну і висловлюють будь-які думки, що суперечать позиції кремля.
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