У Криму зафіксували понад тисячу справ про "дискредитацію" армії рф

У Криму зафіксували 1126 судових матеріалів за статтею про "дискредитацію" армії рф. Про це повідомляє представництво Президента України в АРК, пише УНН з посиланням на Крим. Реалії.

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Повідомляється, що 1126 судових справ, у 993 випадках було ухвалено постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу або приєднано до іншої справи за іншою статтею та ухвалено сукупне рішення.

42 судові справи ще розглядаються.

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Від початку повномасштабного вторгнення в рф і на окупованих нею територіях запровадили статтю про "дискредитацію" російської армії. Переслідуванню піддаються особи, які займаються поширенням інформації про російсько-українську війну і висловлюють будь-які думки, що суперечать позиції кремля.

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