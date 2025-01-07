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У Криму зафіксували понад тисячу справ про "дискредитацію" армії рф

У Криму зафіксували понад тисячу справ про "дискредитацію" армії рф

Київ • УНН

 • 29388 перегляди

В окупованому Криму зафіксовано 1126 судових справ за "дискредитацію" російської армії. У 993 випадках вже накладено штрафи, ще 42 справи перебувають на розгляді.

У Криму зафіксували 1126 судових матеріалів за статтею про "дискредитацію" армії рф. Про це повідомляє представництво Президента України в АРК, пише УНН з посиланням на Крим. Реалії.

Деталі 

Повідомляється, що 1126 судових справ, у 993 випадках було ухвалено постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу або приєднано до іншої справи за іншою статтею та ухвалено сукупне рішення.

42 судові справи ще розглядаються.

Довідково 

Від початку повномасштабного вторгнення в рф і на окупованих нею територіях запровадили статтю про "дискредитацію" російської армії. Переслідуванню піддаються особи, які займаються поширенням інформації про російсько-українську війну і висловлюють будь-які думки, що суперечать позиції кремля.

В окупованому Криму почали обмежувати роботу YouTube та VPN-сервісів - ЗМІ26.12.24, 15:55 • 16174 перегляди

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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