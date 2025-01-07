В Крыму зафиксировали более тысячи дел о "дискредитации" армии рф
Киев • УНН
В оккупированном Крыму зафиксировано 1126 судебных дел за «дискредитацию» российской армии. В 993 случаях уже наложены штрафы, еще 42 дела находятся на рассмотрении.
В Крыму зафиксировали 1126 судебных материалов по статье о «дискредитации» армии рф. Об этом сообщает представительство Президента Украины в АРК, пишет УНН со ссылкой на Крым. Реалии.
Детали
Сообщается, что 1126 судебных дел, в 993 случаях было принято постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа или присоединено к другому делу по другой статье и принято совокупное решение.
42 судебных дела еще рассматриваются.
Справочно
С начала полномасштабного вторжения в рф и на оккупированных ею территориях ввели статью о «дискредитации» российской армии. Преследованию подвергаются лица, которые занимаются распространением информации о российско-украинской войне и высказывают любые мнения, противоречащие позиции кремля.
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