В Крыму зафиксировали более тысячи дел о "дискредитации" армии рф

В Крыму зафиксировали 1126 судебных материалов по статье о «дискредитации» армии рф. Об этом сообщает представительство Президента Украины в АРК, пишет УНН со ссылкой на Крым. Реалии.

Детали

Сообщается, что 1126 судебных дел, в 993 случаях было принято постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа или присоединено к другому делу по другой статье и принято совокупное решение.

42 судебных дела еще рассматриваются.

Справочно

С начала полномасштабного вторжения в рф и на оккупированных ею территориях ввели статью о «дискредитации» российской армии. Преследованию подвергаются лица, которые занимаются распространением информации о российско-украинской войне и высказывают любые мнения, противоречащие позиции кремля.

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