Нова система фіксації біометричних даних рахуватиме термін перебування особи в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Начальник Державної прикордонної служби України Петро Цигикал заявив, що нова система фіксації біометричних даних громадян рахуватиме також термін перебування особи на території України. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби, передає УНН.
"Наша система рахує, скільки діб особа, що в’їхала в Україну, знаходиться на її території. Якщо вона прострочила термін 90 діб, ми складаємо відповідні протоколи про порушення порядку перебування. Це новітня система. Дуже мало країн мають такі можливості", - заявив Цигикал.
Зазначено, що процедуру біометричного контролю здійснюватимуть Державна прикордонна служба, Державна міграційна служба, Служба безпеки, Національна поліція, що дає можливість посилити, як контррозвідувальні заходи, так і боротьбу з криміналітетом, адже система чітко ідентифікуватиме осіб, і буде унеможливлювати перетин кордону за підробленими документами чи документами третіх осіб.
Нагадаємо, сьогодні Державна прикордонна служба України презентувала систему фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства.