Новая система фиксации биометрических данных будет подсчитывать срок пребывания лиц в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Начальник Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что новая система фиксации биометрических данных граждан будет считать также срок пребывания лица на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает УНН.
"Наша система считает, сколько дней лицо, въехавшое в Украину, находится на ее территории. Если человек просрочил срок 90 дней, мы составляем соответствующие протоколы о нарушении порядка пребывания. Это новейшая система. Очень мало стран имеют такие возможности", - заявил Цигикал.
Указано, что процедура биометрического контроля будет осуществлять Государственная пограничная служба, Государственная миграционная служба, Служба безопасности, Национальная полиция, что дает возможность усилить, как контрразведывательные мероприятия, так и борьбу с криминалитетом, ведь система будет четко идентифицировать лиц, и будет исключать пересечение границы по поддельным документам или документами третьих лиц.
Напомним, сегодня Государственная пограничная служба Украины презентовала систему фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства.