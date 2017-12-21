Новая система фиксации биометрических данных будет подсчитывать срок пребывания лиц в Украине

"Наша система считает, сколько дней лицо, въехавшое в Украину, находится на ее территории. Если человек просрочил срок 90 дней, мы составляем соответствующие протоколы о нарушении порядка пребывания. Это новейшая система. Очень мало стран имеют такие возможности", - заявил Цигикал.

Указано, что процедура биометрического контроля будет осуществлять Государственная пограничная служба, Государственная миграционная служба, Служба безопасности, Национальная полиция, что дает возможность усилить, как контрразведывательные мероприятия, так и борьбу с криминалитетом, ведь система будет четко идентифицировать лиц, и будет исключать пересечение границы по поддельным документам или документами третьих лиц.

Напомним, сегодня Государственная пограничная служба Украины презентовала систему фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства.