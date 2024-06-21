Нова серія вибухів пролунала у Харкові: ймовірно, є влучання за межами міста - ЗМІ
Київ • УНН
Згідно з повідомленнями, в Харкові пролунали вибухи, ймовірно, за межами міста, хоча влада не повідомила подробиць.
Нова серія вибухів пролунала у Харкові, ймовірно, влучання були за межами міста, передає УНН із посиланням на Суспільне.
Міська та обласна влада інформацію про вибухи та ймовірні влучання не повідомляли.
Раніше
Як повідомляв УНН, у Харкові, ймовірно, за межами міста, були чутні нові вибухи. Начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій Мельник попередив про пуски ворожих КАБ.