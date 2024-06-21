Новая серия взрывов прогремела в Харькове, вероятно, попадания были за пределами города, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Городские и областные власти информацию о взрывах и вероятности попадания не сообщали.

Ранее

Как сообщал УНН, в Харькове, вероятно, за пределами города, были слышны новые взрывы. Начальник Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова Сергей Мельник предупредил о пусках вражеских КАБ.