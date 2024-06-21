Серія вибухів пролунала у Харкові: ймовірно, за межами міста
Київ • УНН
У Харкові, ймовірно, за межами міста, були чутні нові вибухи. Начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій Мельник попередив про пуски ворожих КАБ.
У Харкові чутно нову серію вибухів, ймовірно, за межами міста, передає УНН із посиланням на Суспільне.
Раніше начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій Мельник попередив про пуски ворожих КАБ.
"Мешканці харківської області не покидайте укриття", - написав Мельник.
Армія рф з ночі обстріляла два райони Харківщини21.06.24, 08:37 • 21305 переглядiв