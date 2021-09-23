Нова пошта створює 2500 нових робочих місць

Компанія пропонує вакансії операторів поштових відділень, кур’єрів і вантажників сортувальних терміналів. З детальною інформацією можна ознайомитися за посиланням https://novaposhta.ua/all_jobs або по телефону: +38 (067) 000 00 25.

“Це не сезонна робота, усі співробітники будуть оформлені в штат і залишаються працювати з нами на постійній основі. Кожен працівник Нової пошти має офіційне працевлаштування, стабільну зарплату і безкоштовне медичне страхування. Для співробітників сортувальних терміналів у нас передбачений трансфер, безкоштовні обіди і проживання”, — говорить HR-директор “Нової пошти” Ніна Масюк.

Вона додала, що на період високого сезону припадає збільшення доставок, так як люди починають завчасно готуватися до свят, купують багато подарунків в українських інтернет-магазинах і зарубіжних онлайн-майданчиках. В середньому обсяги доставки збільшуються на 30% −50% в порівнянні з літніми місяцями.

Нагадаємо, що мережа компанії налічує більше 8700 відділень по всій Україні і 7000 почтоматів. Кількість відправлень у 2020 році перевищила 327 млн посилок.