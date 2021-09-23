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Новая почта создает 2500 новых рабочих мест

Новая почта создает 2500 новых рабочих мест

Киев  •  УНН

 • 28992 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. О наборе дополнительного персонала заявила пресс-служба “Новой почты”. Решение о расширении штата компания приняла в рамках подготовки к высокому сезону, который стартует в октябре и продолжается до Нового года. Вместе с тем, все трудоустроенные сотрудники продолжат работать в “Новой почте” на постоянной основе.

Компания предлагает вакансии операторов почтовых отделений, курьеров и грузчиков сортировочных терминалов. С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке https://novaposhta.ua/all_jobs или по телефону: +38 (067) 000 00 25.

“Это не сезонная работа, все сотрудники будут оформлены в штат и остаются работать с нами на постоянной основе. Каждый работник Новой почты имеет официальное трудоустройство, стабильную зарплату и бесплатную медицинскую страховку. Для сотрудников сортировочных терминалов у нас предусмотрен трансфер, бесплатные обеды и проживание”, — говорит HR-директор “Новой почты” Нина Масюк.

Она добавила, что на период высокого сезона приходится увеличение доставок, так как люди начинают заблаговременно готовиться к праздникам, покупают много подарков в украинских интернет-магазинах и зарубежных онлайн-площадках. В среднем объемы доставки увеличиваются на 30%—50% по сравнению с летними месяцами.

Напомним, что сеть компании насчитывает более 8700 отделений по всей Украине и 7000 почтоматов. Количество отправлений в 2020 году превысило 327 млн посылок.

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