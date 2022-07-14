Нова хвиля COVID захлеснула Азію: ситуація в країнах

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Уряд Нової Зеландії в четвер оголосив про безкоштовні маски та експрес-тести на антигени, оскільки він намагається послабити навантаження на систему охорони здоров'я країни, яка стикається з напливом пацієнтів як з COVID, так і з грипом взимку в південній півкулі.

У Новій Зеландії з населенням 5,1 мільйона людей зараз інфіковано майже 69 000 осіб. З них 765 осіб перебувають у лікарні, що призвело до збільшення часу очікування та скасування операцій.

У Японії кількість нових випадків COVID-19 зросла до небаченого з початку цього року рівня. Уряд закликав людей бути особливо обережними напередодні майбутніх довгих вихідних та майбутніх літніх шкільних канікул.

За словами представника уряду, в середу Японія повідомила майже про 95 000 випадків захворювання, а кількість нових інфікованих збільшилася в 2,14 рази в порівнянні з минулим тижнем.

Токіо підняв рівень готовності до найвищого рівня.

У Південній Кореї до середи щоденні випадки COVID потроїлися за тиждень і перевищили 39 тисяч.

Чиновники та експерти очікують, що кількість нових щоденних випадків захворювання в Південній Кореї досягне 200 000 приблизно до середини серпня та кінця вересня. В країні розширюють впровадження бустерних щеплень, але не планують нових обмежень.

Австралія попередила, що в найближчі кілька тижнів вона може зіткнутися із сильним спалахом COVID-19, викликаним варіантами Omicron BA.4/5. Влада заявила, що можна очікувати «мільйонів» нових інфекцій, але виключили якісь жорсткі обмеження для стримування поширення.

Кількість госпіталізацій в Австралії вже коливається на рівні, близькому до рівня, що спостерігався під час останнього великого спалаху Omicron на початку цього року. Система охорони здоров'я також перебуває під тиском через високі показники COVID та грипу.

У той час як кількість випадків захворювання в Таїланді знизилася, кількість випадків зараження в Індонезії збільшилася, досягнувши найвищого рівня з березня.

Число нових інфекцій та госпіталізацій на Філіппінах залишається низьким, але уряд попередив, що до кінця місяця кількість випадків захворювання може зрости як мінімум у 20 разів.

Маніла закликає більше людей зробити повторні щеплення, оскільки дані міністерства охорони здоров'я показують, що станом на 12 липня лише чверть дорослих, які мають право на щеплення, отримали своє перше щеплення.

Материковий Китай повідомляв у середньому про більш ніж 300 локально переданих випадків COVID-19 у липні, що вище, ніж близько 70 випадків у червні. Сувора політика Пекіна допомагає контролювати місцеві кластери та запобігає перевантаженню лікарень.