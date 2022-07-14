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Новая волна COVID захлестнула Азию: ситуация в странах

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июля. УНН. Новая волна коронавирусной инфекции быстро распространяется по Азии, что побудило жителей от Новой Зеландии до Японии принять меры, чтобы замедлить вспышку и помочь предотвратить перегрузку систем здравоохранения. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Правительство Новой Зеландии в четверг объявило о бесплатных масках и экспресс-тестах на антигены, поскольку оно пытается ослабить нагрузку на систему здравоохранения страны, которая сталкивается с наплывом пациентов как с COVID, так и с гриппом зимой в южном полушарии.

В Новой Зеландии с населением 5,1 миллиона человек сейчас инфицировано почти 69 000 человек. Из них 765 человек находятся в больнице, что привело к увеличению времени ожидания и отмены операций.

В Японии количество новых случаев COVID-19 возросло до невиданного с начала этого года уровня. Правительство призвало людей быть особенно осторожными в преддверии предстоящих длинных выходных и будущих летних школьных каникул.

По словам представителя правительства, в среду Япония сообщила почти о 95 000 случаях заболевания, а количество новых инфицированных увеличилось в 2,14 раза по сравнению с прошлой неделей.

Токио поднял уровень готовности до самого высокого уровня.

В Южной Корее к среде ежедневные случаи COVID утроились за неделю и превысили 39 тысяч.

Чиновники и эксперты ожидают, что количество новых ежедневных случаев заболевания в Южной Корее достигнет 200 000 до середины августа и конца сентября. В стране расширяют внедрение бустерных прививок, но не планируют новые ограничения.

Австралия предупредила, что в ближайшие несколько недель она может столкнуться с сильной вспышкой COVID-19, вызванной вариантами Omicron BA.4/5. Власти заявили, что можно ожидать «миллионов» новых инфекций, но исключили какие-то жесткие ограничения для сдерживания распространения.

Количество госпитализаций в Австралии уже колеблется на уровне, близком к уровню, наблюдавшемуся во время последней большой вспышки Omicron в начале этого года. Система здравоохранения также находится под давлением из-за высоких показателей COVID и гриппа.

В то время как количество случаев заболевания в Таиланде снизилось, количество случаев заражения в Индонезии увеличилось, достигнув наивысшего уровня с марта.

Число новых инфекций и госпитализаций на Филиппинах остается низким, но правительство предупредило, что к концу месяца количество случаев заболевания может возрасти как минимум в 20 раз.

Манила призывает больше людей сделать повторные прививки, поскольку данные министерства здравоохранения показывают, что по состоянию на 12 июля только четверть взрослых, имеющих право на прививку, получили свою первую прививку.

Материковый Китай сообщал в среднем о более чем 300 локально передаваемых случаях COVID-19 в июле, что выше, чем около 70 случаев в июне. Суровая политика Пекина помогает контролировать местные кластеры и предотвращает перегрузку больниц.

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